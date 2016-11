OPCW veroordeelt Syrië en IS

ANP OPCW veroordeelt Syrië en IS

DEN HAAG - De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) veroordeelt zowel de Syrische regering als de terreurorganisatie Islamitische Staat voor het gebruik van verboden chemische middelen. Om welke middelen het gaat, is vooralsnog niet bekendgemaakt.

Door ANP - 11-11-2016, 14:56 (Update 11-11-2016, 14:56)

Tegelijkertijd drong het Russische ministerie van Defensie er vrijdag bij de OPCW op aan een afvaardiging naar de Syrische stad Aleppo te sturen, omdat er bewijs zou zijn van het gebruik van chemische middelen door de rebellen in die stad. De rebellen bezetten het oostelijk deel van Aleppo. Zij hebben volgens Moskou zo goed als zeker chloorgas gebruikt.

De OPCW is een autonome internationale organisatie, die zetelt in Den Haag. De organisatie is opgericht met het doel het gebruik van chemische wapens te voorkomen en ze te vernietigen. De OPCW werkt samen met de Verenigde Naties. Het verdrag daartoe dateert uit 1997. Op vier na zijn alle leden van de VN lid (Egypte, Israël, Zuid-Soedan en Noord-Korea).