ANP Voor de derde dag demonstraties tegen Trump

NEW YORK - In verschillende Amerikaanse steden zijn vrijdag (lokale tijd) voor de derde dag op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de verkiezing van Donald Trump als president. In New York verzamelde demonstranten zich wederom op Washington Square en voor de Trump Tower, waarvan de drie bovenste verdiepingen dienen als woning van de vastgoedmagnaat.

Door ANP - 12-11-2016, 3:58 (Update 12-11-2016, 3:58)

Voor de wolkenkrabber aan Fifth Avenue en enkele andere bekende gebouwen van Trump, zoals het pas geopende Trump International Hotel in de buurt van het Witte Huis, zijn politiebarricades geplaatst.

In onder meer Miami, Atlanta, Philadelphia en Los Angeles waren ook protesten. Anders dan donderdag verliepen de betogingen rustig.

Voor zaterdag en zondag staan meerdere demonstraties gepland, waaronder in New York en Los Angeles. Op 20 januari, de dag dat Trump geïnaugureerd wordt, zal er een protest plaatsvinden in de hoofdstad Washington.

De debutant in de nationale politiek heeft ondertussen voor verwarring gezorgd over zijn standpunt ten opzichte van de demonstranten. Vrijdagochtend twitterde Trump: ,,Hou van het feit dat de kleine groepen demonstranten van afgelopen nacht passie voor ons geweldige land tonen. We zullen allemaal samenkomen en trots zijn!’’

Dit bericht was opvallend omdat de toekomstige bewoner van het Witte Huis zich donderdagavond nog kritisch had uitgelaten over de demonstranten, die hij ,, professionele demonstranten, aangespoord door de media’’ noemde.

Reince Priebus, voorman het Republikeinse Nationale Comité, erkende vrijdag dat het een spannende race was tussen Trump en Clinton, maar dat de demonstranten zich moeten neerleggen bij Trumps overwinning.