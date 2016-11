Iraakse leger breidt gebied in Mosul uit

BAGDAD - Het Iraakse leger heeft zaterdag na zware gevechten twee districten in het oosten van de stad Mosul bezet. De speciale eenheden kregen luchtsteun van de Verenigde Staten en de eigen luchtmacht.

Door ANP - 12-11-2016, 18:10 (Update 12-11-2016, 19:10)

De reguliere infanterie en pantsereenheden veroverden tegelijkertijd een naburige wijk. Het Iraakse leger zegt dat er dertig terroristen van Islamitische Staat bij de gevechten zijn omgekomen. De Iraakse eenheden bevinden zich nu ruim een week in het oosten van de stad, die sinds 2014 in handen is van IS. Mosul is de laatste grote stad die de terroristen nog onder controle hebben.

De Iraakse troepenmacht begon gesteund door enkele Koerdische eenheden op 17 oktober aan het offensief tegen Mosul. Bagdad zegt dat er 100.000 soldaten aan de opmars deelnemen. Die staan tegenover ,,enkele duizenden" strijders van IS. Een groot probleem voor het leger is het feit dat er overal mijnen en bomauto's door IS zijn geplaatst. Bovendien maakt IS gebruikt van burgers die zij als menselijk schild tegen de aanvallers inzetten.

Mosul ligt om de rivier de Tigris gevouwen. De stad telt anderhalf miljoen inwoners, van wie zich verreweg de meesten nog in hun huizen bevinden. De Verenigde Naties en de Internationale Organisatie voor Migratie schatten het aantal vluchtelingen dat de stad heeft verlaten op ongeveer 49.000.