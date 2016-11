NAVO-chef waarschuwt Trump

LONDEN - Op eigen houtje is geen optie, niet voor de VS en niet voor Europa, aldus NAVO-chef Jens Stoltenberg. Hij richtte zich daarmee in de Britse weekendkrant The Observer tot de opvolger van de Amerikaanse president Barack Obama, Donald Trump. Stoltenberg beklemtoont dat het Westen nu voor de grootste uitdaging in een generatie staat wat betreft veiligheid.

Door ANP - 13-11-2016, 11:26 (Update 13-11-2016, 11:26)

Hij herinnerde eraan dat de NAVO-bondgenoten Amerika te hulp schoten na de terroristische aanslagen van september 2001 in het noordoosten van de VS. ,,Het is nu zaak de verschillen tussen de 28 lidstaten van het bondgenootschap niet te verdiepen, maar nu moet alles wat verenigt worden bevorderd onder Amerikaans leiderschap''.

Trump is mede gekozen dankzij uitspraken over het buitenland dat volgens hem de Verenigde Staten vooral geld en banen kost. Hij wil dat de VS zich in de eerste plaats met zichzelf bemoeien en dan kan er fors bezuinigd worden op wat het land nu nog in de internationale arena uitgeeft. De NAVO wordt gedomineerd en grotendeels betaald door de VS.