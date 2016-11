Grote brand op chemieterrein in Leverkussen

LEVERKUSSEN - Op het Chempark Leverkussen heeft zaterdagavond en 's nachts een grote brand gewoed. Op het park zijn chemische bedrijven gevestigd. Duizenden omwonenden moesten ramen en deuren gesloten houden. Op de nabijgelegen Rijn werd het scheepvaartverkeer uit voorzorg stilgelegd.

Door ANP - 13-11-2016, 16:43 (Update 13-11-2016, 16:43)

Metingen door de brandweer wezen uit dat er geen giftige stoffen waren vrijgekomen. De stoffen die hadden gebrand, worden gebruikt in de cosmetische industrie. De brand brak uit bij het bedrijf Momentive Performance Materials. De brandweer zette groot materieel en 150 man in om het vuur te bestrijden. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Voor zover bekend, raakte niemand gewond.