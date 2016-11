Trump maakt korte metten met illegalen

WASHINGTON - Donald Trump wil zodra hij als president is aangetreden, immigranten zonder papieren het land uitzetten. Het gaat om twee tot drie miljoen mensen, zo zei hij zondag in een interview met het CBS-programma 60 Minutes.

Door ANP - 13-11-2016, 17:34 (Update 13-11-2016, 17:34)

,,Wat we gaan doen, is de mensen die crimineel zijn of een crimineel verleden hebben, de bendeleden en de drugshandelaren, het land uitzetten of achter slot en grendel plaatsen. Ze gaan eruit. Ze zijn hier illegaal", aldus de aankomende Republikeinse president. De aanpak van illegale immigranten was een van de speerpunten van zijn campagne.

Nadat de grenzen zijn beveiligd, gaan de immigratie-autoriteiten direct aan het werk om te bepalen wat er met de aanwezige immigranten zonder papieren in de Verenigde Staten moet gebeuren. Maar voor alles, dat is erg belangrijk, moeten eerst de grenzen van de VS worden beveiligd, aldus Trump.

Op de vraag of hij daadwerkelijk een muur aan de grens met Mexico laat optrekken, ook een speerpunt uit zijn verkiezingscampagne, antwoordde Trump: yes. Mexico heeft laten weten dat het niet zal meebetalen aan de bouw van een muur. Het maakt Trump niet uit.