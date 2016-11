EU-ministers niet in paniek over Trump

ANP EU-ministers niet in paniek over Trump

BRUSSEL - Er is bij de EU-ministers van Buitenlandse Zaken geen paniek over de verkiezing van Donald Trump, maar Europa heeft wel zorgen. ,,We vinden het allemaal verstandig dat we praten over de toekomstige betrekkingen tussen de EU en de VS, daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen'', zei minister Bert Koenders zondagavond na afloop van een diner in Brussel met zijn Europese collega’s.

Door ANP - 13-11-2016, 22:15 (Update 13-11-2016, 22:15)

EU-buitenlandchef Frederica Mogherini had de ministerraad kort na de Amerikaanse verkiezingen vorige week uitgenodigd voor een informele bijeenkomst om zich te bezinnen op de ,,totaal verschillende fase die de Verenigde Staten met de verkiezing van Donald Trump zullen ingaan, vooral op het gebied van het buitenlandbeleid”.

Het initiatief daarvoor lag bij Koenders en de Duitse minister Frank-Walter Steinmeier. De Britse minister Boris Johnson liet het afweten.