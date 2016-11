Trump kiest Priebus als chef staf

WASHINGTON - Donald Trump, de toekomstige president van de VS, heeft Reince Priebus gekozen als chef van zijn staf in het Witte Huis. Trump meldde dat zondag in een verklaring. Steve Bannon wordt zijn belangrijkste strategische medewerker en adviseur.

Door ANP - 13-11-2016, 22:48 (Update 13-11-2016, 22:48)

De chef van de staf is de hoogste medewerker van de president in het Witte Huis en een sleutelfiguur in zijn entourage. Priebus is sinds 2011 voorzitter van het Nationale Republikeinse Comité (RNC) dat nationaal de leiding heeft over Trumps Republikeinse partij.

Bannon is een zakenman en een van de leiders van de verkiezingscampagne van Trump. Hij is topman van de conservatieve nieuwssite Breitbart