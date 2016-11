Politicus Mexico waste geld wit in Nederland

ANP Politicus Mexico waste geld wit in Nederland

MEXICO-STAD - De van corruptie verdachte oud-gouverneur van de Mexicaanse staat Sonora, Guillermo Padrés Elías, zou geld hebben witgewassen via Nederland. Dat meldt de Mexicaanse krant El Universal.

Door ANP - 14-11-2016, 1:44 (Update 14-11-2016, 1:44)

In totaal zou het om een bedrag gaan van 8,8 miljoen dollar, dat Padrés onder meer via het bedrijf Dolphinius C.V. in Nederland heeft witgewassen. Het geld is volgens het Mexicaanse Openbaar Ministerie afkomstig van steekpenningen.

Padrés gaf zichzelf donderdag aan bij de autoriteiten. Zelf zegt hij zich niet schuldig te hebben gemaakt aan witwaspraktijken, belastingfraude en geldverduistering, waar hij van verdacht wordt. Hij zit momenteel in een gevangenis in Mexico-Stad.