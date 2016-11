Korpschef voorlopig vrijuit over tip Abdeslam

BRUSSEL - Het wordt de korpschef van Mechelen niet aangerekend dat de schuilplaats van terrorist Salah ­Abdeslam niet tijdig in de gegevensbank van de politie stond. Dat meldt het parket van Antwerpen na onderzoek over de informatie-uitwisseling binnen de politie, schrijven Belgische media.

Door ANP - 14-11-2016, 7:48 (Update 14-11-2016, 7:48)

Korpschef Yves Bogaerts kreeg in december een tip binnen over het onderduikadres van de toen voortvluchtige Abdeslam voor de aanslagen in Parijs. Bogaerts mailde een collega waarin hij naar eigen zeggen de opdracht gaf om de tip in de nationale gegevensbank te zetten. Maar die collega interpreteerde de mail ander waardoor de tip bleef liggen tot na de aanslagen van 22 maart in Brussel. Na de arrestatie van ­Abdeslam werd de tip alsnog verwerkt.

Dat was veel te laat oordeelt het Antwerpse parket. ,,Maar er was geen strafbaar opzet.'' Een parlementaire commissie zal zich nog over de kwestie buigen.