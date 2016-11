Archeologen vinden perfecte mummie in Luxor

CAÏRO - Archeologen hebben in Luxor in een graf de gemummificeerde resten gevonden van de kamerdienaar van Thoetmosis III, befaamd farao in het Nieuwe Rijk van Egypte (1481-1425 v.C.). De mummie bevindt zich volgens de vinders in uitstekende staat.

14-11-2016

Het archeologenteam bestond uit Spanjaarden en Egyptenaren, schrijft de Egyptische krant Ahram maandag. Ze vonden in de tombe aanvankelijk een houten doodskist, maar daarin bleek zich de mummie te bevinden. De vindplaats is in de zogenoemde Tempel van een Miljoen Jaar, bij al-Deir al-Bahari. Het ministerie van Oudheden in Caïro bestempelt de vondst als 'perfect'. De kamerdienaar heette volgens historici vermoedelijk Amenrenef.