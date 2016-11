Data miljoenen gebruikers sekssites gestolen

BOCA RATON - Hackers hebben de gegevens van ruim 412 miljoen klanten van een paar grote dating- en sekssites gestolen. Onder hen zijn mogelijk ook Nederlanders, omdat 3,8 miljoen mensen Nederlands als gebruikstaal hadden ingesteld. Dat melden onderzoeker LeakedSource en techsite ZDNet.

Door ANP - 14-11-2016, 10:19 (Update 14-11-2016, 10:19)

De diefstal trof de sites AdultFriendFinder.com, Cams.com, Penthouse.com, Stripshow.com en iCams.com. Die zijn eigendom van Friend Finder Networks.

Onder de gestolen accounts zijn ongeveer 15,8 miljoen gewiste profielen. Die gebruikers hebben hun abonnement opgezegd, maar hun gegevens bleven achter de schermen bewaard.

Leger

Volgens LeakedSource hadden 78.301 gebruikers een e-mailadres dat eindigt op .mil. Dat betekent dat ze in dienst zijn van het Amerikaanse leger. Duizenden anderen mailden via .gov, de code van de Amerikaanse regering. Een kwart miljoen gebruikers waren geregistreerd via live.nl van Microsoft.

Veel gebruikers bleken bijzonder zwakke wachtwoorden te hebben. Zo logden bijna een miljoen mensen in met de code 123456. Ook 12345, 123456789, 12345678, password en qwerty werden veel gebruikt. Maar er waren ook zeventien mensen op het idee gekomen om 'brazilianfartporn' te gebruiken.