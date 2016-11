Bulgaarse premier Borisov biedt ontslag aan

SOFIA - De Bulgaarse minister-president Boiko Borisov heeft maandag het ontslag van zijn minderheidsregering bij het parlement ingediend. Zijn GERB-partij verloor zondag de presidentsverkiezingen, waarop de 57-jarige politicus al liet weten te zullen opstappen.

Door ANP - 14-11-2016, 10:32 (Update 14-11-2016, 10:32)

Tsetska Tsageva van de centrumrechtse GERB ging in de verkiezingen ten onder tegen de socialistische oppositiekandidaat Rumen Radev. In zijn ontslagbrief aan het parlement schrijft Borisov dat zijn regering zal aanblijven om de lopende zaken af te wikkelen, totdat er een nieuwe regering is gekozen.

Het ontslag van de regering-Borisov zal waarschijnlijk leiden tot een maandenlange politieke crisis, die zal resulteren in vervroegde verkiezingen het komend voorjaar.