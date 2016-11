Proces tegen verdachte moord Cox begonnen

LONDEN - In de Britse hoofdstad Londen is maandag het proces begonnen tegen de man die ervan wordt verdacht parlementariër Jo Cox te hebben vermoord. Thomas Mair zou de 41-jarige moeder van twee kinderen een week voor het referendum over de brexit hebben neergeschoten en te lijf zijn gegaan met een mes. Cox voerde campagne tegen het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU.

Door ANP - 14-11-2016, 13:44 (Update 14-11-2016, 13:44)

De 53-jarige Mair wordt beschuldigd van moord op Cox en het toebrengen van ernstig lichamelijk letsel bij Bernard Carter-Kenny, die probeerde de politica te helpen. Het Openbaar Ministerie heeft de verdachte ook het bezit van een vuurwapen en een dolk ten laste gelegd.