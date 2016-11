Achterdocht Kremlin over Trumps Syrië-belofte

MOSKOU - Rusland staat sceptisch tegenover de belofte van de volgende Amerikaanse president Donald Trump om samen te werken met de Russen in Syrië. Een topman op het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, Ilja Rogatsjev, heeft dit maandag gezegd. Volgens Rogatsjev kan Trump in Syrië niks anders ,,dan de weg vervolgen die de politieke elite voor hem uitstippelt''.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, heeft maandag zijn Amerikaanse collega John Kerry over Syrië gesproken. Lavrov herhaalde zijn kritiek dat de Verenigde Staten nalaten de naar verluidt gematigde rebellen die ze steunen, apart te houden van de jihadisten of terroristen die ook tegen de regring van president Bashar al-Assad vechten. Rusland stelt dat het de wetmatige regering van Assad steunt.

Lavrov uitte ook zijn ongenoegen over de Amerikaanse weigering van een visum voor de Russische voorzitter van de wereldschaakfederatie, Kirsan Iljoemzjinov. Washington heeft hem op een sanctielijst gezet omdat hij zaken voor de regering van Syrië of de centrale bank van Syrië zou regelen.