Assange verhoord op ambassade Ecuador

LONDEN - Wikileaks-voorman Julian Assange is maandag verhoord in de Ecuadoriaanse ambassade in Londen. Assange is onderwerp van een onderzoek in Zweden naar seksueel misbruik van twee vrouwen. Hij zou de vrouwen zes jaar geleden hebben lastiggevallen.

Door ANP - 14-11-2016, 17:44 (Update 14-11-2016, 17:44)

Het verhoor werd afgenomen door een Ecuadoraanse officier van justitie. De Zweedse hoofdaanklager, Ingrid Isgren, was daarbij aanwezig en stelde via de officier vragen aan Assange. Isgren was zo'n vier uur in de ambassade. Ze verliet het pand zonder vragen te beantwoorden.

Assange zocht vier jaar terug zijn toevlucht in de Ecuadoriaanse ambassade. Hij vreesde voor uitlevering aan Zweden, omdat hij bang was dat hij vanuit Zweden weer zou worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Die willen Assange vervolgen, omdat hij via Wikileaks een groot aantal geheime Amerikaanse diplomatieke berichten openbaar maakte.

Zweden probeert Assange al jaren te verhoren, maar tot dusver lukte dat niet. Isgren kreeg nu toestemming van Ecuador om Assange vragen te stellen. Met de bevindingen van Isgren in de hand gaat de Zweedse justitie bepalen of het onderzoek wordt voortgezet. De Zweedse advocaat van Assange, Per Samuelson, zei dat hij niet bij het verhoor aanwezig mocht zijn. ,,Ecuador weigert me binnen te laten en houdt vol dat de ondervraging zonder mijn aanwezigheid wordt voortgezet, tegen de zin van mijn cliënt'', aldus Samuelson.