Duitse politie pakt 'thuiszorgcriminelen' op

ANP Duitse politie pakt 'thuiszorgcriminelen' op

DÜSSELDORF - De Duitse politie verdenkt meer dan tweehonderd personen die actief zijn in de thuiszorg van fraude op grote en nationale schaal. Bij invallen op meerdere plaatsen zijn verdachten opgepakt en zijn wapens gevonden, meldde het Openbaar Ministerie maandag in Düsseldorf.

Door ANP - 14-11-2016, 18:51 (Update 14-11-2016, 18:51)

De politie doet in deze zaak al sinds 20 september met circa vijfhonderd man onderzoek. In meer dan honderd plaatsen is huiszoeking gedaan. Drie hoofdverdachten zijn in Duitsland gearresteerd en een vierde is in Moskou aangehouden. Onder de verdachten zouden relatief veel Russen zijn. In mei al hebben volgens het blad Focus een aantal gemeentelijke verzekeringsinstellingen geklaagd over verdachte praktijken van Russische ondernemingen in de thuiszorg.

De 'thuiszorgcriminelen' zouden op grote schaal sociale verzekeringsinstellingen oplichten met behulp van rekeningen voor niet-geleverde diensten. De oplichters hebben gebruik gemaakt van nepbedrijven en zouden al zeker 7 miljoen euro hebben buitgemaakt.