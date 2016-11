Nederlandse toeristen vast na aardbeving

KAIKOURA - Ongeveer zestig Nederlandse toeristen zitten vast in de Nieuw-Zeelandse kustplaats Kaikoura. De plaats is door de aardbeving van dit weekeinde volledig afgesloten van de buitenwereld omdat aardverschuivingen de toegangsweg blokkeren.

Door ANP - 14-11-2016, 19:36 (Update 14-11-2016, 19:46)

Het gaat om mensen die individuele rondreizen hebben geboekt bij het reisbureau Travel Essence, zo bevestigt een woordvoerder van het reisbureau berichtgeving van BNR Nieuwsradio. ,,We hebben met iedereen contact gehad en alle mensen zijn ongedeerd.'' Er is een marineschip onderweg naar Kaikoura om de toeristen via zee te evacueren. Maar volgens Travel Essence duurt het zeker tot dinsdagavond (Nederlandse tijd) voordat het vaartuig daar aankomt.

Het plaatsje ligt aan de oostkust van het Zuidereiland, ongeveer 180 kilometer ten noorden van Christchurch. Het is bijzonder populair bij toeristen omdat vanaf deze plek onder meer walvissen en dolfijnen kunnen worden gespot. In totaal zijn er ongeveer 1200 toeristen in de plaats vast komen te zitten.

,,Kaikoura is alleen bereikbaar via een tweebaansweg langs de kust, met aan één kant bergen'', aldus de woordvoerder. ,,Door de aardverschuivingen is die weg dicht en kan niemand er meer in of uit.'' Een aantal onderkomens van toeristen zijn beschadigd geraakt door de aardbeving, maar alle Nederlanders hebben volgens het reisbureau een dak boven hun hoofd.

Door de schokken is ook de waterleiding en de riolering van Kaikoura kapot. Vooralsnog levert dat echter geen problemen op.