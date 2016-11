Snowden waarschuwt voor spionage

ANP Snowden waarschuwt voor spionage

BUENOS AIRES - Nu Donald Trump is gekozen als nieuwe president van de Verenigde Staten moeten Amerikanen er rekening mee houden dat ze steeds meer zullen worden afgeluisterd. Daarvoor waarschuwde klokkenluider Edward Snowden maandag in een toespraak op de Universiteit van Buenos Aires via een videoverbinding.

Door ANP - 14-11-2016, 23:47 (Update 14-11-2016, 23:47)

,,We beginnen de open regering in te ruilen voor puur autoritarisme, een regering die niet gebaseerd is op het principe van toestemming van mensen die begrijpen wat de regering aan activiteiten ontplooit, maar gebaseerd is op persoonlijkheden, op een vertrouwen in beweringen, een vertrouwen in de hoop dat de regering het juiste doet", aldus Snowden.

De Amerikaanse regering beloofde in 2013, na de onthullingen over de spionagepraktijken van de VS door Snowden, dat er geen sprake zou zijn van willekeurige spionage. Snowden vraagt zich hardop af of dat beleid nog wel wordt voortgezet onder een nieuwe regering ,,die heel andere waarden nastreeft''.