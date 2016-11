Obama: Trump gaat niet breken met NAVO

WASHINGTON - De Amerikaanse president Barack Obama is ervan overtuigd dat de nieuwe president Donald Trump niet met de NAVO zal breken. Voorafgaand aan zijn trip naar Europa en Latijns-Amerika zei hij in een persconferentie dat hij de partners van de VS gerust gaat stellen.

Volgens Obama zal Trump zich als president inzetten voor de NAVO en andere internationale allianties. ,,In de gesprekken met mijn opvolger uitte hij een duidelijke voorkeur voor het behouden van onze belangrijkste strategische partners", meende Obama, die nog ruim twee maanden president is. ,,De belangrijkste boodschap die ik over ga brengen is de toewijding van Trump voor de relatie met de NAVO."

Trump is mede gekozen dankzij uitspraken over het buitenland dat volgens hem de Verenigde Staten vooral geld en banen kost. Hij wil dat de VS zich in de eerste plaats met zichzelf bemoeien en dan kan er fors bezuinigd worden op wat het land nu nog in de internationale arena uitgeeft. De NAVO wordt gedomineerd en grotendeels betaald door de VS.