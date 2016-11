Kim Fatty III is boos

ANP Kim Fatty III is boos

PYONGYANG - Noord-Korea is boos op zijn laatste vriend China, waar de onaantastbare grote leider Kim Jong-un vaak oneerbiedig wordt aangeduid als Kim Fatty III. Het is de Chinezen niet ontgaan dat Kim sinds zijn aantreden nogal in omvang is gegroeid. Noord-Korea vindt het echter niet gepast dat hij publiekelijk als 'vet' wordt omschreven.

Door ANP - 15-11-2016, 11:14 (Update 15-11-2016, 11:14)

Chinese en Engelse kranten maken melding van het verzoek van het regiem in Pyongyang te stoppen met elke aanduiding in China die duidt op dik of vet. Dat wordt in Noord-Korea als een onaanvaardbare belediging ervaren. In Korea zelf word je voor zo'n opmerking voor een vuurpeloton gezet, aldus enkele media.

Volgens het Engelse blad The Sun werken Noord-Koreaanse wetenschappers aan een vet verbrandend medicijn voor hun leider. Dat is nodig ook, want de Koreaanse leider zou in enkele jaren tijd meer dan 30 kilo zijn aangekomen.KIM JONG