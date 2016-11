Hof van cassatie verwerpt doodstraf Mursi

CAIRO - Het hof van cassatie in Caïro heeft dinsdag de doodstraf tegen de voormalige president van Egypte Mohamed Mursi verworpen. Het proces tegen de 65-jarige politicus van de Moslim Broederschap moet over, zo bepaalde het hof.

Door ANP - 15-11-2016, 12:39 (Update 15-11-2016, 12:39)

Dat hebben juridische bronnen in de Egyptische hoofdstad laten weten.

Mursi werd in 2012 tot president gekozen en in juli 2013 door het leger afgezet. Hij werd voor de rechter gebracht wegens aanzetten tot moord, spionage en geweld. In 2015 kreeg hij de doodstraf.