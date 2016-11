Timmermans: wel rol Gülen staatsgreep Turkije

BRUSSEL - De Gülenbeweging heeft ,,wel degelijk” een rol gespeeld in de mislukte staatsgreep van juli in Turkije. Dat zegt vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans dinsdag in een interview in het Belgische weekblad Knack.

Door ANP - 15-11-2016, 12:57 (Update 15-11-2016, 12:57)

Turkije ziet de in de VS wonende Turkse geestelijke Fethullah Gülen als de kwade genius achter de couppoging, maar daar is tot nu toe weinig bewijs voor. ,,Het is ondertussen duidelijk dat hetgeen president Recep Tayyip Erdogan zegt over de rol van de Gülenbeweging in de staatsgreep geen totale onzin is'', citeert het tijdschrift de Nederlandse EU-commissaris. ,,Op basis van Amerikaans onderzoek zijn er steeds meer indicaties dat die beweging wel degelijk een rol heeft gespeeld.''

Timmermans was nauw betrokken bij de Europees-Turkse migratiedeal en maakt zich grote zorgen over de terugval van de rechtsstaat in Turkije sinds de verijdelde coup.