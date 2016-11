Kerry: deze week staakt-het-vuren in Jemen

ABU DHABI - De strijdende partijen in Jemen zijn het eens geworden over een wapenstilstand. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry zei dinsdag dat een door Saudi-Arabië geleide alliantie en door Iran gesteunde Houthi's hebben toegezegd de wapens vanaf donderdag neer te leggen.

Door ANP - 15-11-2016, 14:05 (Update 15-11-2016, 14:05)

Volgens Kerry, die op reis is in het Midden-Oosten, hebben de strijdende partijen ook toegezegd te gaan werken aan een regering van nationale eenheid. Eind dit jaar zou zo'n regering gevormd moeten zijn.

Het conflict in Jemen brak uit in maart 2015, toen Houthi-rebellen de hoofdstad Sanaa innamen en president Abd-Rabbu Mansour Hadi verjoegen. Saudi-Arabië en zijn bondgenoten in de Golf schoten Hadi te hulp, om te voorkomen dat Iran zijn invloed via de sjiitische Houthi-rebellen kon vergroten.