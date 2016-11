President Venezuela danst door de crisis heen

CARACAS - De economie staat er beroerd voor en de sociale misstanden zijn vreselijk. Maar president Maduro van Venezuela houdt de moed erin met een eigen, wervelende radioshow die is geheel gewijd aan de salsa. ,,Salsa is de kracht van het geluk", roept Maduro enthousiast door de microfoon. De oppositie gruwt ervan.

Door ANP - 15-11-2016, 15:10 (Update 15-11-2016, 15:10)

De radioshow La Hora de la Salsa (Het uur van de salsa) is door een tegenstander afgedaan als ,,het orkest van de Titanic". Oppositieleider Henrique Capriles noemt de show een grap. ,,Hij zou wel eens wat meer respect voor het Venezolaanse volk mogen hebben", aldus de Britse krant The Guardian.

Nicolás Maduro is een 53-jarige socialist die in 2013 president werd. Maar hij is ook een salsafanaat met een encyclopedische kennis van deze dans. Twee keer per week presenteert hij zijn radioprogramma. Ter afsluiting danst hij elke keer met zijn vrouw in de studio. De huidige president is de opvolger van de grillige Hugo Chávez, die er een tv-show op nahield waarin hij countryliedjes vertolkte.,