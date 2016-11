Drone ramt Olympiatoren in München

ANP Drone ramt Olympiatoren in München

MÜNCHEN - Een drone is tegen de Olympiatoren in München gevlogen en vervolgens 181 meter naar beneden gestort. Het 1,7 kilo zware gevaarte sloeg te pletter op de stoep, nog geen 10 meter verwijderd van een vader en moeder die daar met hun twee kinderen wandelden.

Door ANP - 15-11-2016, 16:01 (Update 15-11-2016, 16:01)

Op het moment van inslag op de grond bevonden zich aan de voet van de toren naar schatting vierhonderd bezoekers, aldus de politie in de Beierse hoofdstad. Niemand raakte gewond. De 36-jarige eigenaar van de drone is aangehouden.

De Oympiatoren staat in het voormalige olympische park. De attractie is 291 meter hoog en werd eind jaren zestig gebouwd ter gelegenheid van de Olympische Spelen van 1972. Op 181 meter hoogte bevindt zich een draaiend restaurant. Het omliggende park is populair bij drone-eigenaren, hoewel het gebruik van gemotoriseerde vliegmodellen er verboden is.