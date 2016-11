Trump gevraagd klimaatverdrag te respecteren

MARRAKESH - De Franse president François Hollande en secretaris-generaal Ban Ki-moon van de Verenigde Naties (VN) hebben de komende Amerikaanse president Donald Trump opgeroepen het klimaatverdrag te respecteren. Op de internationale klimaatconferentie in de Marokkaanse stad Marrakesh zei Ban dat de hele wereld de plicht heeft te vechten tegen de opwarming van de aarde.

Door ANP - 15-11-2016, 16:51 (Update 15-11-2016, 16:51)

Ban wil in een gesprek met Trump over klimaatverandering praten. ,,Politici moeten hun morele verantwoordelijkheid nemen'', zei de VN-topman. ,,Hun mandaat is begrensd tot vier, acht of tien jaar, maar onze planeet, de aarde, is er voor eeuwig.''

Ban kreeg bijval van Hollande, die de strijd tegen de klimaatverandering ,,onomkeerbaar'' noemde. ,,De Verenigde Staten, de grootste economische macht in de wereld en de tweede qua uitstoot van broeikasgassen moeten toezeggingen nakomen'', aldus Hollande.