Brussel wil 5 euro voor toegang tot Europa

ANP Brussel wil 5 euro voor toegang tot Europa

BRUSSEL - Toegang tot een van de 26 Schengenlanden gaat in de toekomst 5 euro kosten, als het aan de Europese Commissie ligt. Volwassenen uit landen zonder visumplicht voor de vrijreizenzone moeten eerst online een aanvraag indienen. Als die na door allerlei databanken te zijn gehaald niet wordt goedgekeurd, gaat de reis niet door. Een dergelijk systeem bestaat al in bijvoorbeeld de VS, Canada en Australië.

Door ANP - 15-11-2016, 19:39 (Update 15-11-2016, 19:39)

Zo’n eerste controle in het land van herkomst draagt bij aan de veiligheid, zegt het dagelijks bestuur van de EU over het Europees reisinformatie en -autorisatiesysteem (ETIAS). Het voorstel van ruim zeventig pagina's dat woensdag wordt gepresenteerd door vicevoorzitter Frans Timmermans, is in handen van het ANP.

De centrale ETIAS-database zou onder beheer van de Europese grens- en kustwacht komen te vallen. De lidstaten voeren de risicoanalyse uit en beslissen over de aanvraag.