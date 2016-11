Ryan kandiaat Republikeinen in Huis

WASHINGTON - De Republikeinen in de VS willen dat Paul Ryan voorzitter van het Huis van Afgevaardigden blijft. De Republikeinen in het Huis schaarden zich dinsdag unaniem achter de kandidatuur van Ryan, aldus de krant USA Today.

Door ANP - 15-11-2016, 21:34 (Update 15-11-2016, 21:34)

Om voorzitter van het Huis van Afgevaardigden te blijven, moet Ryan in januari de kandidaat van de Democraten aftroeven. Het is nog niet bekend wie dat is. De Democraten zouden eigenlijk komende donderdag hun leider in het Huis van Afgevaardigden kiezen, maar de huidige fractievoorzitter Nancy Pelosi heeft besloten die verkiezing tot 30 november uit te stellen.

Als Paul Ryan voorzitter wil blijven, moet hij in januari zeker 218 stemmen krijgen. Het Huis van Afgevaardigden telt 435 stemgerechtigde leden.

In de aanloop naar de presidentsverkiezingen lag Ryan meerdere keren in de clinch met Trump. Dinsdag zei Ryan dat hij inzet op een goede samenwerking met de komende president.