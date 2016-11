Porosjenko belt met Trump

KIEV - De nieuw gekozen Amerikaanse president Donald Trump heeft het druk. Nadat hij maandag al met premier Mark Rutte en met de Russische president Vladimir Poetin sprak, voerde hij dinsdag ook een telefoongesprek met de Oekraïense president Petro Porosjenko.

Door ANP - 15-11-2016, 22:55 (Update 15-11-2016, 22:55)

Porosjenko en Trump hebben een tête-à-tête afgesproken. De Oekraïense leider benadrukte in het gesprek dat steun van de Verenigde Staten onontbeerlijk is in het licht van de ,,Russische agressie''.

Wanneer de bespreking tussen Trump en zijn Oekraïense collega plaatsvindt is nog niet bekend. De Oekraïense regering treft wel voorbereidingen voor een bezoek van Porosjenko aan Washington begin volgend jaar.