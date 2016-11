Nieuw-Zeelandse marine bereikt Kaikoura

ANP Nieuw-Zeelandse marine bereikt Kaikoura

WELLINGTON - Twee schepen van de Nieuw-Zeelandse marine hebben woensdag de door een aardbeving getroffen kustplaats Kaikoura bereikt. Daar zitten sinds zondag meer dan duizend mensen vast, onder wie tientallen Nederlanders.

Door ANP - 16-11-2016, 2:23 (Update 16-11-2016, 2:23)

De schepen evacueren niet alleen mensen uit het gebied maar hebben ook eten en water aan boord. In Kaikoura is daar een groot tekort aan ontstaan.

De zestig Nederlanders die vastzitten in de toeristenplaats worden waarschijnlijk niet meegenomen door de marine. Reisorganisatie Travel Essence heeft een vliegtuigje gehuurd om de Nederlanders te evacueren.

Toeristen die Kaikoura uit hun reisschema moesten schrappen, reageerden veelal geïrriteerd en teleurgesteld. De badplaats is onder meer populair omdat in de zeeën in de omgeving walvissen en dolfijnen leven.

Twee mensen hebben de beving niet overleefd. Hoe groot de schade is, is nog onduidelijk. Het loopt in elk geval in de miljarden.