ANP Turkije en Israël wisselen ambassadeurs uit

ISTANBUL - Turkije en Israël wisselen weer ambassadeurs uit. Nadat Israël dinsdag een ambassadeur in Turkije benoemde, wees Turkije woensdag een diplomatieke vertegenwoordiger in Israël aan.

Door ANP - 16-11-2016, 9:29 (Update 16-11-2016, 9:29)

Het benoemen van de diplomaten is een laatste stap in het proces van verzoening tussen de twee landen. De betrekkingen verslechterden in 2010 door de aanval van Israëlische militairen op het internationaal hulpkonvooi Freedom Flotilla. De schepen waren onderweg naar de Gazastrook met hulpgoederen, toen Israëlische commando's de vaartuigen enterden. Door de actie kwamen tien Turken om.

Turkije heeft de vroegere buitenlandadviseur van de regering Kemal Ökem benoemd tot ambassadeur in Israël. Israël benoemde Eitan Naeh, nu plaatsvervangend ambassadeur in Londen.