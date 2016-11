Turkije praat niet met Europarlementariër

BRUSSEL - Turkije weigert in gesprek te gaan met PvdA’er Kati Piri, Turkije-rapporteur van het Europees Parlement, over de toestand van gearresteerde Koerdische parlementariërs. Een geplande reis naar Turkije wordt daarom geannuleerd, laat haar woordvoerder weten.

16-11-2016

Piri zou donderdag in gesprek gaan met de Turkse regering, samen met Elmar Brok, de voorzitter van de buitenlandcommissie van het Europees Parlement. Parlementsvoorzitter Martin Schulz vernam echter dat Turkije hier geen behoefte aan heeft, waarna hij de trip heeft gecanceld.

Turkije gaf volgens de zegsman geen motivatie voor de weigering. Het is echter aannemelijk dat die te maken heeft met de uitspraak van Piri dat de EU de toetredingsonderhandelingen met Turkije moet bevriezen. Ze zei dat vorige week in reactie op een zeer kritisch rapport van de Europese Commissie over de ,,terugval’’ van Turkije op het gebied van de rechtsstaat en mensenrechten.