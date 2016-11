'Stap Moskou heeft geen gevolg voor ICC'

DEN HAAG - Het besluit van Rusland om zich terug te trekken uit het Internationaal Strafhof (ICC) heeft geen wettelijke gevolgen voor het hof. ,,Rusland is immers nooit lid geweest'', aldus een ICC-woordvoerder woensdag.

Door ANP - 16-11-2016, 16:01 (Update 16-11-2016, 16:01)

Hij reageerde op het besluit van president Vladimir Poetin om het Verdrag van Rome niet te ratificeren. Dit verdrag vormt sinds 2002 de basis voor het strafhof. Rusland heeft het verdrag getekend, maar vervolgens nooit geratificeerd. Het Kremlin maakte woensdag bekend dit dit ook niet meer gaat gebeuren.''

,,Het hof respecteert die keuze. Ook al vinden we het van belang dat er zoveel mogelijk steun is voor het strafhof'', zei de ICC-woordvoerder.

Hij legde uit dat de positie van Rusland anders is dan die van Zuid-Afrika, Burundi en Gambia. Die landen hebben aangekondigd dat ze zich terugtrekken, omdat ze het vervolgingsbeleid van het ICC racistisch vinden. In tegenstelling tot Rusland hebben die Afrikaanse landen het Verdrag van Rome wel geratificeerd. ,,We gaan ze vragen hun besluit te heroverwegen en ons uit te leggen wat hun zorgen zijn.''