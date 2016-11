Vijf doden bij grote brand in Lima

ANP Vijf doden bij grote brand in Lima

LIMA - Bij een grote brand in een bekend luxueus winkelcentrum in de Peruaanse hoofdstad Lima zijn woensdag vijf doden gevallen. De brand in winkelcentrum Larcomar op de rotsen aan de kust veroorzaakte dikke rookwolken die onder meer aan de overkant van de straat rond het Marriott Hotel hingen.

Door ANP - 16-11-2016, 23:17 (Update 16-11-2016, 23:17)

Dat is een belangrijke plek tijdens de komende economische topconferentie van landen aan de Stille Oceaan, de top van de APEC van 19 en 20 november. De Amerikaanse president Obama logeert er dan bijvoorbeeld. De oorzaak van de brand had volgens de politie niets te maken met de topconferentie.