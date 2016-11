Colombiaans leger doodt twee FARC-strijders

Door ANP - 17-11-2016, 2:00 (Update 17-11-2016, 2:00)

De regering sloot eerder een vredesakkoord met de FARC. President Juan Manuel Santos kreeg daarvoor de Nobelprijs voor de vrede, hoewel de bevolking het akkoord heeft afgewezen omdat de rebellen er te gemakkelijk van af zouden komen. Beide partijen zijn afgelopen weekend tot een nieuw akkoord gekomen, maar dat moet nog worden goedgekeurd.

Totdat de rebellen ontwapend worden, is afgesproken dat ze in aangewezen gebieden blijven. Volgens het leger waren de doodgeschoten rebellen mensen aan het afpersen in een regio op 68 kilometer van het aangewezen gebied en droegen ze daarbij wapens.