ANP EU verhoogt uitgaven voor werk en migratie

BRUSSEL - De Europese Unie trekt volgend jaar meer geld uit voor investeringen, banen, de opvang van asielzoekers en veiligheid. Onderhandelaars van de EU-landen en het Europees Parlement hebben donderdagochtend na lange onderhandelingen overeenstemming bereikt over de begroting.

Door ANP - 17-11-2016, 10:17 (Update 17-11-2016, 10:17)

Het parlement is verheugd dat ook meer geld wordt vrijgespeeld voor het bestrijden van de jeugdwerkloosheid (500 miljoen) en het onderwijsprogramma Erasmus+. Voor veiligheid en opvang (en terugkeer) van migranten wordt ruim 11 procent meer uitgetrokken dan dit jaar. Het stimuleren van de economie en werkgelegenheid is goed voor ruim 21 miljard op de begroting, zo’n 12 procent meer dan in 2016.

De EU mag in 2017 ruim 134 miljard euro besteden, een afname van 6,5 procent, en voor bijna 158 miljard aan financiële verplichtingen aangaan. EU-commissaris Kristalina Georgieva (Begroting) toonde zich tevreden. De verwachting is dat de lidstaten en het parlement over twee weken formeel instemmen met het akkoord.