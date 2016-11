Democraten zoeken samenwerking met Trump

WASHINGTON - De Democraten in het Amerikaanse Congres zijn niet alleen van plan om oppositie te voeren tegen president Donald Trump. Integendeel: ze zijn juist nadrukkelijk van plan om met hem samen te werken. Trump zit aardig op een lijn met de Democraten als het gaat om het verbeteren van de verwaarloosde Amerikaanse infrastructuur, het bestraffen van bedrijven die veel banen naar het buitenland verplaatsen en het verplichten van doorbetaald zwangerschapsverlof.

Door ANP - 17-11-2016, 12:52 (Update 17-11-2016, 12:52)

Volgens The New York Times focussen de Democraten, die in beide huizen van het Congres in de minderheid zijn, juist op zulke thema's, omdat Trump daar heel andere opvattingen over heeft dan een groot deel van zijn Republikeinse Partij. Met deze strategie hopen ze Republikeinen te dwingen tot een moeilijke keuze tussen hun nieuwe president en hun oude principes van een vrije markt en een kleine overheid.

Er zijn nog tal van onderwerpen over waarop de Democraten zullen botsen met Trump. Bijvoorbeeld zijn belofte om miljoenen illegale immigranten te deporteren.