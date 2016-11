Schipbreuk migranten: 340 doden in twee dagen

ROME - Schipbreuken op de Middellandse Zee hebben in twee dagen tijd zeker 340 migranten het leven gekost. In totaal vergingen vier boten, meldde de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) donderdag. Artsen zonder Grenzen heeft uit een van de vergane vaartuigen 27 mensen kunnen redden. Maar in totaal zaten op die boot, die vanuit Libië was vertrokken, 130 migranten.

Door ANP - 17-11-2016, 14:04 (Update 17-11-2016, 14:04)

,,Deze tragedie is gewoon onverdraaglijk'', schreef de hulporganisatie. De IOM meldde onlangs al dat in 2016 een recordaantal mensen om het leven is gekomen tijdens de gevaarlijke overtocht naar Europa. In 2015 kwam het totale aantal doden en vermisten uit op 3770. Dit jaar vielen tot nog toe meer dan 4200 slachtoffers, volgens de IOM.