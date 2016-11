Rusland benadert 'Trump-team' over Syrië

MOSKOU - Rusland benadert het team rond Donald Trump over de oorlog in Syrië. Een Russische onderminister van Buitenlandse Zaken, Michael Bogdanov, zei donderdag dat het Kremlin contact zoekt met mensen die Trump waarschijnlijk gaan helpen. Hij hoopte dat Trump, die in januari president van de VS wordt, begrijpt dat de crisis in Syrië niet zonder Rusland kan worden opgelost. Bogdanov hoopt dat een nieuwe Amerikaanse president voor een wending kan zorgen.

Trump heeft eerder aangegeven zich niet meer zo fanatiek op de val van de regering van president Bashar al-Assad te willen richten. Rusland steunt Assad door dik en dun.

Rusland heeft donderdag gemeld ook met langeafstandsbommenwerpers van het type Tupolev Tu-95 en vliegtuigen van een vliegdekschip stellingen van terroristische groepen in Syrië te hebben bestookt. Er liggen meerdere Russische vliegdekschepen voor de Syrische kust.