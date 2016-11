Klimaatconferentie roept op tot solidariteit

ANP Klimaatconferentie roept op tot solidariteit

MARRAKESH - Landen die worden getroffen door de gevolgen van de opwarming van de aarde moeten door de rest van de wereld worden geholpen. Die boodschap van solidariteit hadden de bijna tweehonderd deelnemende landen aan de klimaatconferentie in het Marokkaanse Marrakesh donderdag in een verklaring.

Door ANP - 17-11-2016, 22:03 (Update 17-11-2016, 22:47)

De verklaring werd donderdag met applaus ontvangen. Doel is de armoede te beëindigen, de voorziening van levensmiddelen te waarborgen en de landbouw aan de gevolgen van de klimaatverandering aan te passen. ,,Ons klimaat verandert zich alarmerender en met ongekende snelheid en wij hebben de plicht daarop te reageren'', aldus de verklaring.

In licht van de zorgen over de houding van de nieuwe Amerikaanse president Trump tegenover het gevecht tegen de klimaatverandering, benadrukten de landen nog eens hun steun aan het klimaatakkoord van Parijs. ,,We wijzen op de grootst mogelijke politieke betrokkenheid in het gevecht tegen de klimaatverandering, als een uiterst urgente zaak''. De vrees leeft dat Trump zich uit het akkoord zal terugtrekken.

Vrijdag is de laatste dag van de klimaatconferentie.