ANP Marcos herbegraven op heldenkerkhof

MANILLA - De voormalige Filipijnse dictator Ferdinand Marcos (1917-1989) is vrijdag met militaire eer herbegraven op het zogenoemde heldenkerkhof in de hoofdstad Manilla. Veel inwoners van de Filipijnen reageerden geschokt en boos dat de Marcos' familie het moment van het herbegraven geheim had gehouden.

Door ANP - 18-11-2016, 7:38 (Update 18-11-2016, 7:38)

,,Als een dief in de nacht'', omschreef vicepresident Lenie Robredo de ceremonie. ,,Dit is niets nieuws voor de familie Marcos, met haar verborgen rijkdom, verborgen mensenrechtenschendingen en nu een verborgen begrafenis met totaal geen respect voor de wet'', verklaarde Robredo.

President Rodrigo Duterte had zijn fiat gegeven aan de herbegrafenis. Daarmee loste hij een verkiezingsbelofte in. Het hooggerechtshof had bezwaren van onder anderen mensenrechtenactivisten verworpen.

Marcos regeerde van 1965 tot 1986 met harde hand over de Filipijnen. Tienduizenden communistische rebellen en andere tegenstanders vonden tijdens zijn bewind de dood. Marcos stierf in 1989 in ballingschap. Na zijn dood werd zijn lichaam ingevroren.