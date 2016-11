'Seksrabbijn' Berland veroordeeld in Israël

JERUZALEM - Rabbijn Eliezer Berland, in Nederland beter bekend als de 'seksrabbijn', is in Israël veroordeeld tot anderhalf jaar celstraf voor mishandeling en aanranding. Hij heeft een deal gesloten met justitie, meldde The Jerusalem Post vrijdag. Berland (79) heeft onder meer bekend dat hij zijn positie heeft misbruikt door seksuele handelingen te verrichten met vrouwen die naar hem toekwamen voor advies en spirituele bijstand.

Door ANP - 18-11-2016, 10:16 (Update 18-11-2016, 10:16)

De prediker, die ook een tijd met volgelingen door Nederland trok, sloeg drie jaar geleden op de vlucht nadat hij was beschuldigd van seksueel misbruik van vrouwen uit zijn geloofsgemeenschap. Hoeveel strafvermindering het akkoord met justitie Berland heeft opgeleverd, is niet bekendgemaakt.

In Nederland kon de sekteleider vrij rondlopen zolang zijn juridische strijd om uitlevering te voorkomen zich voortsleepte. Met een schare van zo'n 250 volgelingen trok hij kriskras door het land: ze verbleven onder meer op Texel, de Veluwe, in Zeeland en in Limburg. De groep werd regelmatig weggestuurd vanwege overlast.

Uiteindelijk besliste de Hoge Raad vorig jaar definitief dat Berland aan Israël mocht worden uitgeleverd. Daarop verdween hij spoorloos, om later op te duiken in Zuid-Afrika. Dat land leverde hem afgelopen zomer uit aan Israël. Daarmee was zijn vlucht ten einde.