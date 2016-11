Skischoenen 's avonds taboe in Tirols skioord

ISCHGL - Het Oostenrijkse wintersportoord Ischgl in Tirol stelt paal en perk aan het gebruik van skischoenen na zonsondergang. Mensen die na acht uur 's avonds nog op het schoeisel rondlopen, riskeren voortaan een boete. Met de maatregel wil de gemeenteraad van het populaire skioord vooral de veiligheid bevorderen. Het boetebedrag bedraagt standaard 25 euro, maar kan voor notoire overtreders tot 2000 euro oplopen.

Door ANP - 18-11-2016, 13:03 (Update 18-11-2016, 13:03)

Skiën en snowboarden mag in Ischgl ook niet na achten, omdat dat in het donker gevaar oplevert voor anderen. Met het skischoenverbod wil het gemeentebestuur vooral de wintersporters tegen zichzelf in bescherming nemen. ,,Met skischoenen kan men op asfalt uitglijden'', legde burgemeester Werner Kurz uit aan de Oostenrijkse omroep ORF. ,,Bovendien veroorzaken ze geluidsoverlast.''

Wie na een dag op de piste tot na achten in de kroeg blijft plakken en geen gewone schoenen bij zich heeft, kan altijd nog een taxi nemen, redeneert de gemeente. Om legaal in te kunnen stappen blijft het toegestaan om maximaal 10 meter op skischoenen af te leggen.