Schotland en Wales partij in brexit-procedure

LONDEN - Het Britse hooggerechtshof heeft Schotland en Wales vrijdag uitgenodigd de opperrechters juridisch terzijde te staan met betrekking tot de brexit. De Britse regering is bij het hof in beroep gegaan, nadat een lagere rechter had bepaald dat het parlement eerst moet instemmen met het vertrek uit de Europese Unie (brexit).

Door ANP - 18-11-2016, 15:30 (Update 18-11-2016, 15:30)

Het hooggerechtshof wil nu bijvoorbeeld weten of er in het Schotse recht relevante zaken staan die niet voorkomen in de wetgeving van de andere landsdelen. Schotland is een fel voorstander van lidmaatschap van de EU. Noord-Ierland is ook tegen het vertrek uit de EU. Vooral dat Schotland zich met de rechtszaak gaat bemoeien, is slecht nieuws voor de conservatieve premier Theresa May.

Zij stelt dat ze de brexit buiten de volksvertegenwoordiging om kan regelen en dat de regionale regeringen er helemaal niet over gaan. Zij herhaalde vrijdag op bezoek in Berlijn dat haar plan voor de brexit nog steeds op schema ligt. In haar plan kondigt Londen eind maart officieel aan dat het uit de EU vertrekt. Dan zouden er twee jaar van onderhandelingen over de nieuwe relatie volgen.