Uniek etiket van Titanic is duizenden waard

ANP Uniek etiket van Titanic is duizenden waard

MELBOURNE - Het etiket meet niet meer dan enkele vierkante centimeters en de geadresseerde is de vrijwel onbekende Jack Philips. Toch zal dit kleinood binnenkort omgerekend minstens 14.000 euro opbrengen bij het Australische veilinghuis Mossgreen. Het etiket zat namelijk op een pakket dat was gericht aan de marconist van de Titanic.

Door ANP - 18-11-2016, 16:44 (Update 18-11-2016, 16:44)

Het etiket is afgestempeld op 11 april 1912, vier dagen voor de ramp met het schip plaatsvond. De 25-jarige marconist Jack Philips stuurde tot het allerlaatste moment SOS-berichten de wereld in. Hij verdronk en was een van de 1503 slachtoffers.

Zogenoemde memorabilia van de Titanic, de overblijfselen van het schip, worden gretig verzameld. Het groezelige etiket bevat een postzegel van 'six pence'. Het bewuste pakket werd vanuit Chelmsford verstuurd aan de White Star Line in Southampton, de rederij van de Titanic. Het zou door iemand van het zusterschip Olympic in New York aan Philips worden overhandigd. Het bevatte vermoedelijk lege telegramformulieren.

Het etiket was jarenlang in handen van een particuliere verzamelaar.