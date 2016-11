Trump en NAVO-chef bellen elkaar

BRUSSEL/NEW YORK - Donald Trump en NAVO-chef Jens Stoltenberg zijn het eens dat het westerse militaire bondgenootschap NAVO belangrijk blijft. De twee hebben elkaar vrijdag gebeld en gesproken over de veiligheidssituatie, zoals de terroristische dreiging, en over de omvang van defensie-uitgaven. Ze zijn het ook eens dat er al veel vooruitgang is geboekt bij het spreiden van uitgaven, maar er is nog meer werk te doen op dat gebied, meldde de NAVO.

Door ANP - 18-11-2016, 18:24 (Update 18-11-2016, 18:24)

Trump, in januari de opvolger van de Amerikaanse president Barack Obama, heeft er in zijn verkiezingscampagne op gewezen dat de Verenigde Staten erg veel geld kwijt zijn aan de veiligheid van anderen in het verre buitenland, terwijl die anderen zelf slechts mondjesmaat bijdragen. Trumps opmerkingen hebben tot onrust geleid in Europa. Dat is voor een belangrijk deel voor de veiligheid afhankelijk van het door de Amerikanen gedomineerde en voor een groot deel betaalde NAVO-bondgenootschap.