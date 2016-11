Veel speculaties over nieuwe chef Pentagon

WASHINGTON - Wie door aankomend president Donald Trump benoemd wordt op de uiterst belangrijke post van minister van Defensie van de Verenigde Staten, is in toenemende mate onderwerp van speculatie. In de Amerikaanse pers duiken steeds meer namen op van kandidaten voor het Pentagon.

Door ANP - 18-11-2016, 23:12 (Update 18-11-2016, 23:12)

The Wall Street Journal citeerde bronnen die zeker weten dat marinegeneraal buiten dienst James Mattis (66) het wordt. Andere media noemen onder anderen generaal buiten dienst David Petraeus (64), de man die ook directeur van de CIA was. Die laatste functie moest hij in 2012 na een jaar neerleggen vanwege een buitenechtelijke relatie.

Nog een genoemde oud-militair, is voormalig generaal Jack Keane (73). Een andere kandidaat van wie de naam circuleert is Stephen Hadley (69), voormalig adviseur veiligheidszaken van president George Bush jr. De voormalige senator Jim Talent (60) uit Missouri maakt volgens de The Wall Street Journal ook kans.