Extra toezicht op Duitse kerstmarkten

ANP Extra toezicht op Duitse kerstmarkten

BERLIJN - De veiligheidsmaatregelen op de Duitse kerstmarkten zullen wegens de aanhoudende terreurdreiging in sommige steden nog strenger zijn dan vorig jaar. Toen werden de populaire evenementen zwaar overschaduwd door de aanslagen in Parijs. De politie zal op veel plaatsen extra mensen inzetten, zowel geüniformeerd als in burger. Bovendien zal een beroep worden gedaan op bewakers van particuliere diensten.

Door ANP - 19-11-2016, 9:08 (Update 19-11-2016, 9:08)

De organisatoren van de kerstmarkten verwachten volgens een rondvraag van persbureau DPA niet dat bezoekers uit angst voor geweld zullen wegblijven. ,,Veel mensen zeggen: Ik laat me het plezier niet vergallen'', zei Frank Hakelberg namens de branche.

Volgens de burgemeester van Frankfurt Peter Feldmann is de veiligheidssituatie ,,iets rustiger'' in vergelijking met vorig jaar toen de gewelddaden in Parijs op 13 november nog vers in het geheugen lagen. ,,Desalniettemin hebben we alle aspecten van wat ons te doen staat heel goed doorgenomen met de politie.''

Keulen

Op de kerstmarkt bij de Dom van Keulen zal er meer toezicht zijn. Dat is onderdeel van nieuw beleid dat is ontwikkeld als reactie op de mensonterende toestanden tijdens de jaarwisseling. De patrouillerende agenten die extra worden ingezet, zijn ook bedoeld om diefstal te voorkomen.

Stuttgart houdt rekening met een toeloop van mogelijk vier miljoen bezoekers. Het veiligheidsplan is hetzelfde als in 2015. Omdat de markt op verschillende plekken in de binnenstad is, is controle bij de toegang ondoenlijk en kan ook een rugzakverbod niet worden gehandhaafd. In Karlsruhe, Mannheim, Heidelberg, Freiburg en Ulm wordt ditmaal een groter beroep gedaan op particuliere beveiligers