ANP Facebook: waarschuwing bij nepnieuws

MENLO PARK - Facebook wil maatregelen nemen tegen nepnieuws dat op het netwerk wordt verspreid. Zo krijgen gebruikers mogelijk een waarschuwing te zien als ze een verhaal lezen dat onzin lijkt te zijn. Facebook-oprichter Mark Zuckerberg heeft dat zaterdag bekendgemaakt, uiteraard op Facebook zelf.

Door ANP - 19-11-2016, 10:31 (Update 19-11-2016, 10:31)

Facebook wil wellicht ook samenwerken met organisaties die berichten controleren, de factcheckers. ,,We hebben contact gezocht met een paar groepen en willen ook van anderen leren'', schrijft Zuckerberg. Hij laat in het midden hoe dat eruit zou moeten zien. Verder wil Facebook voorkomen dat de makers van nepnieuws er geld aan verdienen, door het advertentiebeleid aan te passen.

Het gaat om ideeën, benadrukt Zuckerberg. ,,Sommige ideeën zullen werken, andere niet. Maar ik wil dat je weet dat we dit altijd serieus hebben genomen. We begrijpen hoe belangrijk dit is en we willen het goed doen.''

Facebook ligt sinds de Amerikaanse presidentsverkiezingen onder vuur. Het bedrijf zou niet genoeg hebben gedaan tegen nepnieuws. Volgens critici hebben sommige kiezers na het lezen van zulke berichten op Donald Trump gestemd. Zuckerberg wilde eerst niets weten van de kritiek. Hij zei dat 99 procent van wat mensen op Facebook lezen klopt, en dat de rest geen invloed heeft gehad op de verkiezingsuitslag.